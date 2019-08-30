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"С папой можно все": сын Потапа похвастался лучшим отдыхом

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.08.2019 - 15:26
"С папой можно все": сын Потапа похвастался лучшим отдыхом
Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Мльчик признался, что замечательно проводит время

Потап вместе с сыном Андреем от первого брака с Ириной Горовой отправился на отдых в Грецию. Поклонники рэпера стали живо интересоваться, взял ли продюсер в компанию свою жену Настю Каменских. Но оказалось, что она осталась в Киеве, где сейчас интенсивно осваивает йогу. Потап без устали публикует фото и видео своего отдыха с сыном в Intagram. Кстати, компанию им составили друзья рэпера и участники его группы MOZGI вместе со своими детьми.

10-летний Андрей не упустил возможности похвастаться своим насыщенным отдыхом с крутым папой и опубликовал совместное фото с ним на террасе отеля. Потап в белоснежной футболке и фортах положил руку на плечо мальчика, а тот расслаблено позирует рядом.

"С папой отдых самый лучший!" - убедительно заявил мальчик.

&quot;С папой можно все&quot;: сын Потапа похвастался лучшим отдыхом

Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/potapchiq)

Рэпер тут же отреагировал на слова сына: "И с мамой тоже, но с папой можно все!"

Подписчики Андрея принялись шутить на тему отдыха с родителями и заверили мальчика – с папой ему очень повезло.

  • Молодцы
  • Красавчики
  • Красава, з татом
  • Папа вам не мама
  • Крутые! Отдыхаем в одном отеле. Приятно смотреть как папа проводит время с сыном
  • Класс! Молодцы!

Скриншот комментариев

Потап по традиции разместил в сториз фото и видео с участием сына. Андрей расслабляется и играет на пляже под присмотром отца, который не упускает возможности сделать с ним пару кадров.

Фото: Сын Потапа Андрей (instagram.com/realpotap)

Ранее Потап умилил сеть снимком со спортивным сыном . Папа и мальчик вместе сыграли в теннис.

"Лучшая зарядка": Потап рассказал, как развивать мозг Каменских призналась, что очень хочет стать мамой
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