Спасение, скандал и серия пенальти. "Александрия" и "Заря" определили второго финалиста КУ

"Заря" со старта матча больше атаковала и пыталась нагнетать у ворот "Александрии". Правда, до реальных угроз дело так и не доходило. Но все же активность луганчан дала свои плоды. На 20-й минуте Кочергин решился на удар метров с 25-ти и не прогадал. Мяч прошел мимо трех защитников "Александрии" и влетел в ближний угол ворот Панькива. Кипер александрийцев был бессилен - 0:1.

"Александрия" после пропущенного гола очнулась и уже на 27-й минуте создала первый опасный момент у ворот "Зари". Третьяков ворвался в штрафную и прострелил в район вратарской под удар партнеру, но того опередили защитники луганчан.

Но все же слишком вперед александрийцы идти не спешили. В итоге первая половина так и завершилась - 0:1 в пользу гостей при минимальном количестве опасных моментов.

Во второй половине матча борьба в центре поля продолжилась. Правда, уже инициативу больше проявляли игроки "Александрии". Хотя опасных моментов все так же практически не было. Один из немногих полумоментов имел Третьяков. Но полузащитник александрийцев после фланговой подачи как следует пробить головой в уже пустые по сути ворота не смог, мешал ему защитник "Зари".

На последних минутах "Александрия" организовала мини штурм ворот и своего добилась. За три минуты до окончания Иванисеня, который играл на позиции центрального защитника, в собственной штрафной сфолил во время верховой борьбы на форварде александрийцев Устименко. Рефери был рядом и указал на "точку". VAR еще пару минут просматривал момент, но решение судьи не изменил. А пенальти уверенно реализовал Бондернко - 1:1.

В итоге основное время завершилось вничью и командам пришлось играть еще два тайма по 15 минут.

В конце первого экстра-тайма произошел спорный момент. После подачи с углового мяч оказался в ногах у Вернидуба и центрбэк "Зари" отправил его в сетку. Но перед ударом прозвучал свисток судьи. Гол не был засчитан, а первые 15-минут закончились. При этом что именно произошло в эпизоде, даже после просмотра нескольких повторов, не очень ясно. После глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи объяснил, что Вернидуб якобы фолил на игроке "Александрии".

Во втором дополнительном тайме "Александрия" имела, пожалуй, самый опасный момент в матче. Вантух получил мяч в штрафной луганчан и пробивал по воротам. Мяч задел ногу защитника "Зари" и пролетал мимо Шастала, который чудом махнул мимо.

Больше опасных моментов команды не создавали. А наставник Зари Виктор Скрипник выпустил под серию пенальти вместо Василя Шевченко. И он стал героем матча. Сперва обоюдные ошибки допустили Иванисеня ("Заря") и Дубра ("Александрия"), пробив мимо ворот. Но решающий сейв сделал кипер луганчан, отбив удар от Стецкова. В итоге победа "Зари" 4:3 по пенальти.

В финальном поединке "Заря" сыграет с "Динамо", которое сегодня ранее без особых проблем разобралось с "Агробизнесом" 3:0. Финал пройдет 13 мая в Тернополе.