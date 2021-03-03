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"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины

Новина українською → Луцк, Среда 03 марта 2021 15:59
"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины Фото: "Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины (zarya-lugansk.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Луганская "Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины по футболу. Луганчане обыграли на выезде перволиговый "Верес" из Ровно - 2:1.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Хотя "Заря" и была фаворитом матча, но "Верес" уступать команде не собирался. И уже на 17-й минуте открыл счет в матче. Хавбэк луганского клуба Владлен Юрченко сыграл в своей штрафной прямой ногой против оппонента, за что арбитр назначил пенальти. "Точку" реализовал Михаил Шестаков - 1:0.

Но "Заря" не долго проигрывала. Уже через 8 минут Дмитрий Иванисеня оказался самым расторопным в штрафной "Вереса" после подачи со штрафной и сравнял счет в матче - 1:1.

В начале второй половины матча игроки ровенского клуба забили во второй раз - вновь мяч в сетку отправил Шестаков. Но в этот раз судья зафиксировал положение "вне игры" у партнера Шестакова Роберта Гегедоша.

А на 59-й минуте "Верес" пропустил не самый обязательный гол. Владислав Кочергин решился на удар метров с 30, он вышел не самым опасным, но вратарь ровенского клуба Богдан Когут с ним справиться не смог - 1:2.

За 15 минут до конца матча "Верес" остался в меньшинстве. Шахаб убежал в быструю контратаку, но его сбил Сергей Панасенко. Хавбек ровенского клуба получил вторую "желтую", которая стала "красной".

За минуту до окончания основного матча рефери пришлось остановить матч - фанаты зажгли файеры. Спустя пару минут игра возобновилась, но счет больше не менялся. Таким образом "Заря" стала первым полуфиналистом КУ.

Напомним, на прошлой стадии "Заря" обыграла черниговскую "Десну" - единственный гол забил Юрченко.

Отметим, в декабре состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Сегодня также состоятся матчи "Динамо" - "Колос" (начало в 17:00), "Агробизнес" - "Шахтер" (19:00) и "Днепр-1" - "Александрия" (19:00).

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