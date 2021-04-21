Порятунок, скандал і серія пенальті. "Олександрія" і "Зоря" визначили другого фіналіста КУ

"Зоря "зі старту матчу більше атакувала і намагалася нагнітати біля воріт "Олександрії". Правда, до реальних загроз справа так і не доходила. Але все ж активність луганчан дала свої плоди. На 20-й хвилині Кочергін зважився на удар метрів з 25-ти і не прогадав. М'яч пройшов повз трьох захисників "Олександрії" і влетів у ближній кут воріт Паньківа. Кіпер олександрійців був безсилий - 0:1.

"Олександрія" після пропущеного голу опритомніла і вже на 27-й хвилині створила перший небезпечний момент біля воріт "Зорі". Третьяков увірвався в штрафну і прострілив в район воротарського під удар партнеру, але того випередили захисники луганчан.

Але все ж занадто вперед олександрійці йти не поспішали. У підсумку перша половина так і завершилася - 0:1 на користь гостей при мінімальній кількості небезпечних моментів.

У другій половині матчу боротьба в центрі поля продовжилася. Щоправда, вже ініціативу більше проявляли гравці "Олександрії". Хоча небезпечних моментів все так само практично не було. Один з небагатьох напівмоментів мав Третьяков. Але півзахисник олександрійців після флангової подачі як слід пробити головою у вже порожні по суті ворота не зміг, заважав йому захисник "Зорі".

На останніх хвилинах "Олександрія" організувала міні штурм воріт і свого домоглася. За три хвилини до закінчення Іванісеня, який грав на позиції центрального захисника, у власному штрафному сфолив під час верхової боротьби на форварді олександрійців Устименку. Рефері був поруч і вказав на "точку". VAR ще пару хвилин переглядав момент, але рішення судді не змінив. А пенальті впевнено реалізував Бондернко - 1:1.

У підсумку основний час завершився внічию і командам довелося грати ще два тайми по 15 хвилин.

Наприкінці першого екстра-тайму стався спірний момент. Після подачі з кутового м'яч опинився в ногах у Вернидуба і центрбек "Зорі" відправив його в сітку. Але перед ударом пролунав свисток судді. Гол не був зарахований, а перші 15-хвилин закінчилися. При цьому що саме сталося в епізоді, навіть після перегляду декількох повторів, не дуже ясно. Після голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі пояснив, що Вернидуб нібито фолив на гравці "Олександрії".

У другому додатковому таймі "Олександрія" мала, мабуть, найнебезпечніший момент у матчі. Вантух отримав м'яч у штрафному майданчику луганчан і пробивав по воротах. М'яч зачепив ногу захисника "Зорі" і пролітав повз Шастала, який дивом махнув повз.

Більше небезпечних моментів команди не створювали. А наставник Зорі Віктор Скрипник випустив під серію пенальті замість Васіля Шевченка. І він став героєм матчу. Спершу обопільні помилки допустили Іванісеня ("Зоря") і Дубра ("Олександрія"), пробивши повз ворота. Але вирішальний сейв зробив кіпер луганчан, відбивши удар від Стецьківа. У підсумку перемога "Зорі" 4:3 по пенальті.

У фінальному поєдинку "Зоря" зіграє з "Динамо", яке сьогодні раніше без особливих проблем розібралося з "Агробізнесом" 3:0. Фінал пройде 13 травня в Тернополі.