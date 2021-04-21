На пути к "треблу". "Динамо" разгромило "Агробизнес" и вышло в финал Кубка Украины
Киевские "Динамо" без особых проблем обыграло "Агробизнес" из Волочиска и вышли в финал Кубка Украины. Победу киевлянам принесли результативные удары Леднева, Беседина и Буяльского - 3:0.
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
Поединок проходил в Тернополе и со зрителями. Уже со старта, как и ожидалось, игроки "Динамо" завладели мячом. Все же разница в классе была ощутимой - лидер УПЛ встречался с четвертой командой Первой лиги. И уже до 10-й минуты киевляне создали два относительно опасных момента, но удары Беседина и Родригеса оказались неточными.
А вот первый по-настоящему реальный шанс открыть счет в матче игроки "Динамо" упустили на 20-й минуте. Миколенко выдал хорошую передачу на угол штрафной на Беседина, но тот кипера "Агробизнеса" Артыма переиграть не смог.
У футболистов из Волочиска конструктивная игра вовсе не получалась. В итоге ноль ударов за первые 45 минут. А киевляне наоборот ближе к концу первой половины обороты увеличили. Сперва Цыганков скрытой передачей вывел Родригеса на открытое пространство, но люксембуржец немного замешкался, как результат его удар заблокировали защитники. А на 45-й минуте уже сам Родригес ассистировал Ледневу, который метров с 20 отправил мяч точно в угол ворот "Агробизнеса" - 0:1.
Во тором тайме киевляне создавать опасные моменты начали регулярно. Сперва свои моменты упустили Миколенко и Цыганков. А на 63-й минуте рефери назначил пенальти в ворота "Агробизнеса", но после просмотра VAR свое решение изменил. Но все же "Динамо" второй гол таки забило. Беседин решился на дальний удар, а Артым пустил мяч под рукой - 0:2.
До конца встречи киевляне отметились еще раз. На 81-й минуте отличился Буяльский.
В финале киевляне встретятся с победителем пары "Александрия" - "Заря". Матч между клубами состоится сегодня, в 18:30. Финал Кубка запланирован на 13 мая.
Таким образом "Динамо" сохраняет шансы на золотой "требл". Уже в эти выходные киевляне могут оформить чемпионство в Украинской Премьер-лиге. Для этого им нужно обыграть "Ингулец".
Как писало РБК-Украина, в прошлом туре "Динамо" в принципиальном матче обыграло "Шахтер".
Отметим, на старте сезона киевляне обыграли "горняков" в матче за Суперкубок Украины - 3:1.
Напомним, в четвертьфинале Кубка "Агробизнес" сенсационно прошел "Шахтер". А "Динамо" в серии пенальти оказалось сильнее "Колоса".