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"Александрия" в серии пенальти обыграла "Днепр-1" в 1/4 финала Кубка Украины

Новина українською → Днепр, Среда 03 марта 2021 21:36
"Александрия" в серии пенальти обыграла "Днепр-1" в 1/4 финала Кубка Украины Фото: "Александрия" прошла в полуфинал Кубка Украины (scdnipro1.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

"Александрия" в серии послематчевых пенальти обыграли "Днепр-1" в четвертьфинале Кубка Украины по футболу. Основное время завершилось 1:1.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Первый тайм был относительно равным без особых моментов. А вот во второй половине все закрутилось. В середине тайма хавбек "Александрии" Максим Третьяков после обрезки от обороны "Днепра-1" решился на дальний удар и не прогадал - 0:1.

Далее "Александрия" отошла к своим воротам, а "Днепр-1" пытался атаковать. Но на 75-й минуте днепрянам стало это делать проще - вторую "желтую", а так и удаление у "Александрии" заработал Дмитрий Гречишкин. Уже спустя 4 минуты "Днепр-1" воспользовался численным преимуществом и сравнял счет - результативный удар на счету Сергея Булецы - 1:1.

Основное время так и закончилось. Собственно, как и оба дополнительных. Судьба матча решалась в серии пенальти, где более удачливыми оказались игроки "Александрии". Героем матча стал вратарь "Александрии" Юрий Панькив, который отразил два пенальти - от Артема Довбика и Сергея Булецы. Таким образом александрийцы выиграли по пенальти - 3:4.

Параллельно этим поединком проходил матч 1/4 финала Кубка между "Агробизнесом" и "Шахтером". Он завершился сенсационной победой в дополнительное время футболистов "Агробизнеса" - 1:0.

Напомним, ранее в четвертьфинале "Заря" победила перволиговый "Верес" - 2:1.

Также РБК-Украина писало, что "Динамо" в серии пенальти одолело "Колос" и вышло в полуфинал Кубка Украины.

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