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Спасатели завершили работы на месте пожара в Одессе

Новости » Происшествия     14.12.2019 - 10:41
Спасатели завершили работы на месте пожара в Одессе
Фото: последствия пожара в Одессе (dumskaya.net)

Из разрушенного колледжа вывезли более 3 тысяч кубометров конструкций

На месте пожара в Одессе завершились работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по состоянию на утро 14 декабря на месте пожара в Одессе завершены работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Также сообщается, что с начала разбора завалов было вывезено более 3 тысяч кубометров строительных конструкций.

Напомним, ранее сообщалось, по делу о пожаре в Одессе прошли обыски в здании местного управления ГСЧС. По данным СБУ, руководители одесской ГСЧС пытались уничтожить документацию о проверке противопожарного состояния в колледже.

Пожар в Одессе произошел 4 декабря, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация. Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора учебного заведения. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, которые повлекли тяжкие последствия.

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