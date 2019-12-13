В СБУ сообщили детали обысков в помещениях ГСЧС из-за пожара в Одессе

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

По данным спецслужбы, в ДСНС пытались скрыть и уничтожить документацию о состоянии пожарной безопасности в здании

В Службе безопасности Украины рассказали детали обысков в служебных помещениях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, сотрудники спецслужбы проверяют ведомство относительно ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и использования служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек.

По информации СБУ, отдельные руководители ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверки противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений колледжа.

"Для документирования действий должностных лиц проводятся следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. Сейчас изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия. Открыто дело по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В результате погибли 16 человек. В колледже не было даже пожарной сигнализации.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге в виде круглосуточного домашнего ареста. Ей сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.