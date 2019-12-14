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Рятувальники завершили роботи на місці пожежі в Одесі

Новини » Надзвичайні події     14.12.2019 - 10:41
Рятувальники завершили роботи на місці пожежі в Одесі
Фото: наслідки пожежі в Одесі (dumskaya.net)

Зі зруйнованого коледжу вивезли понад 3 тисяч кубометрів конструкцій

На місці пожежі в Одесі завершилися роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що станом на ранок 14 грудня на місці пожежі в Одесі завершено роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Також повідомляється, що з початку розбору завалів було вивезено більше 3 тисяч кубометрів будівельних конструкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у справі про пожежу в Одесі пройшли обшуки в будівлі місцевого управління ДСНС. За даними СБУ, керівники одеської ДСНС намагалися знищити документацію про перевірку протипожежного стану в коледжі.

Пожежа в Одесі сталася 4 грудня, в результаті трагедії загинули 16 осіб. За даними слідства, в коледжі була відсутня пожежна сигналізація. Київський районний суд Одеси відправив під цілодобовий домашній арешт директора навчального закладу. Її підозрюють у службовій недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинили тяжкі наслідки.

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