Спасатели закончили разбор завалов в Виннице: что известно на этот момент

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая", - говорится в сообщении.

Работникам ГСЧС удалось спасти трех человек, один человек до сих пор находится в розыске и сейчас считается пропавшим без вести.

"Обратились за помощью 202 человека, из них 68 госпитализированы, в том числе 4 ребенка, 110 оказана помощь амбулаторно. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - добавляют в спасательной службе.