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Спасатели закончили разбор завалов в Виннице: что известно на этот момент

Фото: последствия ракетного удара по Виннице (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели завершили разбор завалов на месте российского ракетного обстрела Винницы в четверг, 14 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая", - говорится в сообщении.

Работникам ГСЧС удалось спасти трех человек, один человек до сих пор находится в розыске и сейчас считается пропавшим без вести.

"Обратились за помощью 202 человека, из них 68 госпитализированы, в том числе 4 ребенка, 110 оказана помощь амбулаторно. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - добавляют в спасательной службе.

Как сообщалось, количество жертв из-за ракетного удара по Виннице возросло до 24. В больнице погибла еще одна женщина.

При этом, как заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, целью ракетных ударов российских войск по мирным городам Украины, в том числе и Винницы, является желание врага обеспечить себе "мнимые победы". Также оккупанты хотят посеять панику среди населения и спровоцировать внутреннее напряжение в нашей стране.

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Винница