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Рятувальники закінчили розбір завалів у Вінниці: що відомо на цю мить

Фото: наслідки ракетного удару по Вінниці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники завершили розбір завалів на місці російського ракетного обстрілу Вінниці у четвер, 14 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї", - йдеться в повідомленні.

Працівникам ДСНС вдалося врятувати трьох людей, одна людина досі перебуває в розшуку і наразі вважається безвісти зниклою.

"Звернулося за допомогою 202 особи, з них 68 госпіталізовано у тому числі 4 дитини, 110 надано допомогу амбулаторно. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - додають в рятувальній службі.

Як повідомлялось, кількість жертв через ракетний удар по Вінниці зросла до 24. У лікарні загинула ще одна жінка.

При цьому, як заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, метою ракетних ударів російських військ по мирних містах України, у тому числі й Вінниці, є бажання ворога забезпечити собі "уявні перемоги". Також окупанти хочуть посіяти паніку серед населення та спровокувати внутрішню напругу в нашій країні.

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Вінниця