Спасатели уточнили количество жертв взрыва на Позняках

Спасатели официально подтверждают, что в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве погибли 2 человека. Жертвами трагедии стали две женщины.

Об этом на брифинге заявил пресс-офицер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

По его словам, по состоянию на 18:00 есть официальная информация о двух погибших от взрыва в доме на улице Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы.

"По состоянию на 18 часов у нас уже двое погибших. Это женщина 1943 года рождения, которую нашли ранее, и еще одно лицо женского пола. Сейчас выясняют, кто это и другие данные", - рассказал Хорунжий.

Представитель ГСЧС отметил, что второе тело нашли на шестом этаже поврежденного взрывом здания.

Напомним, взрыв в многоэтажном доме на Позняках произошел сегодня утром. Сейчас правоохранители выясняют причины происшествия, но, предварительно, взорвалась газовоздушная смесь. Взрывом были повреждены 4, 5, 6 и 7 этажи здания. Сначала спасатели сообщали об 1 погибшем.

Однако, мэр города Виталий Кличко на месте происшествия заявил о двух жертвах взрыва в доме на Позняках.

Сейчас из-под завалов спасли трех человек, а из поврежденного дома эвакуировали более 20 жителей.

Спасатели не исключают дальнейшего разрушения поврежденного дома и сейчас укрепляют его конструкции.