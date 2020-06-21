Рятувальники уточнили кількість жертв вибуху на Позняках

Рятувальники офіційно підтверджують, що в результаті вибуху в багатоповерхівці на Позняках у Києві загинули 2 людини. Жертвами трагедії стали дві жінки.

Про це на брифінгу заявив прес-офіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

За його словами, станом на 18:00 є офіційна інформація про двох загиблих від вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької в Дарницькому районі столиці.

"Станом на 18 годину у нас вже двоє загиблих. Це жінка 1943 року народження, яку знайшли раніше, та ще одна особа жіночої статі. Наразі з'ясовується, хто це та інші дані", - розповів Хорунжий.

Представник ДСНС зазначив, що друге тіло знайшли на шостому поверсі пошкодженої вибухом будівлі.

Нагадаємо, вибух у багатоповерховому будинку на Позняках стався сьогодні вранці. Наразі правоохоронці з'ясовують причини події, але, попередньо, вибухнула газоповітряна суміш. Вибухом було пошкоджено 4, 5, 6 та 7 поверхи будівлі. Спочатку рятувальники повідомляли про 1 загиблого.

Однак, мер міста Віталій Кличко на місці події заявив про двох жертв вибуху в будинку на Позняках.

Наразі з-під завалів врятували трьох людей, а з пошкодженого будинку евакуювали понад 20 мешканців.

Рятувальники не виключають подальше руйнування пошкодженого будинку і зараз укріплюють його конструкції.