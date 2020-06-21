Двое людей погибли в результате взрыва дома в Киеве

Фото: Виталий Кличко (kievcity.gov.ua)

Остальных жителей переселят в интернат

Двое людей погибли в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве, который произошел в воскресенье утром, 21 июня. Жителей дома временно поселят в интернат.

Об этом на брифинге сообщил городской глава Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

"По информации на эту минуту двое людей погибли. Количество раненых мы сейчас не можем четко указать... Сейчас мы определили место, где они смогут временно находиться. Обеспечены будут жильем и питанием... Людей поселят в интернат, который находится по адресу Харьковское шоссе, 121", - сказал он.

По данным ГСЧС, одна из погибших - женщина, тело которой обнаружили под завалами на первом этаже.

Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця події Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця події Опубліковано 5 канал Неділя, 21 червня 2020 р.

Напомним, по состоянию на 11 утра спасатели обнаружили первого погибшего в результате взрыва.

До этого спасатели эвакуировали 21 человека.

"Эвакуирован 21 человек. Разблокирован 1 человек и проводится деблокирование трех человек из-под завалов", - информировали в ГСЧС.

Взрыв произошел в жилом 9-этажном доме по ул. Соломии Крушильницкой, 1/5. В результате произошло разрушение межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.

Предварительной причиной инцидента в ГСЧС называют взрыв газовоздушной смеси. В МВД не исключают версии взрыва взрывчатого устройства.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко