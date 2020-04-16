Спасатели сообщили о ситуации с тушением огня в Чернобыле

В Чернобыльской зоне отчуждения и обязательного отселения по состоянию на 7:00 в четверг, 16 апреля, открытого огня не наблюдается. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Спасательные подразделения помогают Госагентству Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) тушить тлеющие пни и древесину, которые остались после ликвидации огня. Работа продолжается на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств.

"Радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений", - добавили в ГСЧС.

Участие в ликвидации последствий пожара привлечено 530 спасателей и 103 спецмашин, в том числе 2 вертолета ГСЧС.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить на 10 день - 14 апреля. Лесной пожар в зоне начался 4 апреля. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территории почти 1000 га.

Правоохранители задержали вероятных виновников масштабного пожара в Чернобыле: все они рассказали, что сначала подожгли траву, после чего ветер распространил огонь дальше.

Как сообщало РБК-Украина, 13 апреля Верховная рада ужесточила ответственность за самовольное выжигание растительности. Штрафы увеличили в 18 раз.