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Задержан еще один подозреваемый в причастности к пожарам в Чернобыле

Новости » Происшествия     15.04.2020 - 12:28
Задержан еще один подозреваемый в причастности к пожарам в Чернобыле
Фото: пожары в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

Мужчина поджег мусор, и огонь перекинулся на сухостой

Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в причастности к пожарам в Чернобыльской зоне. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, накануне пожары в Чернобыльской зоне потушили спустя десять дней после возгорания. При этом на 15 апреля продолжается тушение отдельных очагов тления.

Вчера правоохранители задержали еще одного мужчину, который стал виновником этого страшного пожара. Человек поджег мусор, и огонь перекинулся на сухую траву, и, как следствие, сгорели сотни гектаров леса", - заявил Кличко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов из-за этих пожаров временно не рекомендует жителям ближайших населенных пунктов с хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистыми заболеваниями выходить из дома.

Также сообщалось, что в результате масштабного пожара в Чернобыльской зоне сгорели 30% туристических объектов. В частности, пострадали покинутые села и некоторые металлические локации. В то же время основные туристические места все же сохранились.

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Новости Украины пожарподжогЧернобыль
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