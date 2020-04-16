Рятувальники повідомили про ситуацію із гасінням вогню в Чорнобилі

У Чорнобильській зоні відчуження та обов’язкового відселення станом на 7:00 у четвер, 16 квітня, відкритого вогню не спостерігається. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Рятувальні підрозділи допомагають Держагентству України із управління зоною відчуження (ДАЗВ) гасити тліючі пеньки та деревину, які залишилися після ліквідації вогню. Робота триває на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв.

"Радіаційна обстановка стабільна, потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту та вміст радіонуклідів у воді не перевищують допустимих значень", - додали в ДСНС.

Участь у ліквідації наслідків пожежі залучено 530 рятувальників та 103 спецмашин, у тому числі 2 вертольоти ДСНС.

Нагадаємо, пожежу у Чорнобильській зоні відчуження вдалося загасити на 10 день - 14 квітня. Лісова пожежа у зоні почалася 4 квітня. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на території майже 1000 га.

Правоохоронці затримали ймовірних винуватців масштабної пожежі у Чорнобилі: всі вони розповіли, що спочатку підпалили траву, після чого вітер поширив вогонь далі.

Як повідомляло РБК-Україна, 13 квітня Верховна рада посилила відповідальність за самовільне випалювання рослинності. Штрафи збільшили у 18 разів.