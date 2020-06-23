Спасатели предупредили, что завтра на западе может затопить 8 сел

Фото: непогода на западе Украины (dsns.gov.ua)

Кроме того, ожидается затопление двух рынков в Черновцах

Завтра, 24 июня из-за подъема воды в реке Прут ожидается затопление 8 сел в Новоселицком районе Черновицкой области. Также пострадают сельскохозяйственные угодья в других районах.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в случае сильных дождей в реке Прут ожидается значительный подъем воды, из-за чего возможно затопление близлежащих территорий. В частности, речь идет о затоплении сел Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района.

Кроме того, ожидается затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов.

В Черновцах возможно затопление рынков "Калиновский" и "Добробут".

По данным ГСЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской и Закарпатской областях.

Из-за этого в правительстве поручили подготовить предложения для преодоления последствий стихии в западных областях.

В Офисе президента Украины, в свою очередь, обещают гуманитарную помощь для пострадавших областей.

Напомним, на Закарпатье из-за непогоды затопило 50 населенных пунктов.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики объявили красный уровень опасности из-за непогоды.

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Автор: Максим Зайченко