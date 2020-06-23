Пострадавшие от непогоды области Украины получат гумпомощь

Фото: наводнение в Ивано-Франковской области (dsns.gov.ua)

Ранее Кабмин поручил разработать неотложные меры из-за непогоды на западе

Пострадавшие от непогоды области западной Украины получат гуманитарную помощь. Сейчас спасатели ведут работы в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства обсудил с правительством вопрос помощи людям, которые страдают от наводнений и сильных осадков, и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз", - говорится в сообщении, но не уточняется, какого рода будет эта помощь.

Напомним, ранее в Кабинете министров поручили подготовить предложения по неотложным мерам для преодоления последствий стихии в западных областях Украины.

По данным ГСЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской и Закарпатской областях.

Как писало РБК-Украина, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили красный уровень опасности; до конца дня в этих регионах пройдут очень сильные дожди.

Кроме этого, в Закарпатье из-за непогоды затопило населенный пункт.

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Автор: Максим Зайченко