Непогода на западе: Кабмин поручил разработать неотложные меры

Преодоление последствий стихии на западе рассмотрят на внеочередном заседании Госкомиссии по ТЭБ и ЧС
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить предложения по неотложным мерам для преодоления последствий стихии в западных областях Украины. Поручение получили министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский и глава ГСЧС Николай Чечеткин.
Об этом сообщает правительственный портал.
Кроме того, соответствующие поручения получили и главы областных государственных администраций.
Указано, что преодоление последствий стихии на западе Украины рассмотрят на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно состоится 25 июня под председательством Шмыгаля.
"Комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи пострадавшим районам. Также ожидается поднятие уровня воды на Днестре. Мы заранее подготовиться к возможным последствиям", - подчеркнул глава Кабмина.
По информации ГСЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.
Так, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили "красный" уровень опасности.
Напомним, пик непогоды в Ивано-Франковской области, которая сопровождается наводнениями и оползнями, ожидается 24 июня, а подсчет нанесенного ущерба продолжается.
Как писало РБК-Украина, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили красный уровень опасности; до конца дня в этих регионах пройдут очень сильные дожди.
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Автор: Юлия Струк