Рятувальники попередили, що завтра на заході може затопити 8 сіл

Фото: негода на заході України (dsns.gov.ua)

Крім того, очікується затоплення двох ринків у Чернівцях

Завтра, 24 червня через підйом води у річці Прут очікується затоплення 8 сіл у Новоселицькому районі Чернівецької області. Також постраждають сільськогосподарські угіддя в інших районах.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, у разі сильних дощів у річці Прут очікується значний підйом води, через що можливе затоплення прилеглих територій. Зокрема, мова йде про затоплення сіл Маршинці, Тарасівці, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району.

Крім того, очікується затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів.

У Чернівцях можливе затоплення ринків "Калинівський" та "Добробут".

За даними ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській і Закарпатській областях.

Через це в уряді доручили підготувати пропозиції для подолання наслідків стихії в західних областях.

В Офісі президента України, своєю чергою, обіцяють гуманітарну допомогу для постраждалих областей.

Нагадаємо, на Закарпатті через негоду затопило 50 населених пунктів.

В Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили червоний рівень небезпеки через негоду.

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Автор: Максим Зайченко