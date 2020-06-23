ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рятувальники попередили, що завтра на заході може затопити 8 сіл

Новини » Надзвичайні події     23.06.2020 - 22:26
Рятувальники попередили, що завтра на заході може затопити 8 сіл
Фото: негода на заході України (dsns.gov.ua)

Крім того, очікується затоплення двох ринків у Чернівцях

Завтра, 24 червня через підйом води у річці Прут очікується затоплення 8 сіл у Новоселицькому районі Чернівецької області. Також постраждають сільськогосподарські угіддя в інших районах.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, у разі сильних дощів у річці Прут очікується значний підйом води, через що можливе затоплення прилеглих територій. Зокрема, мова йде про затоплення сіл Маршинці, Тарасівці, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району.

Крім того, очікується затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів.

У Чернівцях можливе затоплення ринків "Калинівський" та "Добробут".

За даними ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській і Закарпатській областях.

Через це в уряді доручили підготувати пропозиції для подолання наслідків стихії в західних областях.

В Офісі президента України, своєю чергою, обіцяють гуманітарну допомогу для постраждалих областей.

Нагадаємо, на Закарпатті через негоду затопило 50 населених пунктів.

В Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили червоний рівень небезпеки через негоду.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ДСНСводазатопление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся