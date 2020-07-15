Спасатели предупредили о возможном паводке в Волынской области

Фото: уровень воды в реке (if.dsns.gov.ua)

Повышение уровней воды состоится в реках Припять и Стоход

Спасатели предупредили, что 15-17 июля произойдет повышение уровней воды из-за суточной интенсивности в 1-3 см в реках Припять и Стоход. Это может привести к затоплению сельхозугодий и приусадебных участков в двух районах Волынской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, на реке Припять в створе поста Речица и на реке Стоход в створе поста Любешов будет происходить дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратнивского i Любешевского районов.

Напомним, сегодня, 15 июля, в двух областях будет наблюдаться ухудшение погодных условий.

Кроме того, погода преимущественно на всей территории Украины будет пасмурной и прохладной.

Также РБК-Украина сообщало, что вследствие осложнения погодных условий в Сумской области остались без света 57 населенных пунктов.