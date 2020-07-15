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Рятувальники попередили про можливий паводок у Волинській області

Волинська область, Середа 15 липня 2020 10:20
Рятувальники попередили про можливий паводок у Волинській області
Фото: рівень води у річці (if.dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Підвищення рівнів води відбудеться у річках Прип’ять і Стохід

Рятувальники попередили, що 15-17 липня відбудеться підвищення рівнів води через добову інтенсивність у 1-3 см у річках Прип’ять і Стохід. Це може призвести до затоплення сiльгоспугiдь та присадибних дiлянок у двох районах Волинської області.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, на річці Прип'ять в створі поста Річиця та на ріці Стохід в створі поста Любешів відбуватиметься подальше перевищення відмітки затоплення сільгоспугідь, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ратнівського i Любешівського районів.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, у двох областях спостерігатиметься погіршення погодних умов.

Крім того, погода переважно на всій території України буде похмурою та прохолодною.

Також РБК-Україна повідомляло, що внаслідок ускладнення погодних умов у Сумській області залишились без світла 57 населених пунктів.

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