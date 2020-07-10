Западной Украине угрожают новые паводки

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает об угрозе новых наводнений на западе Украины. Уровень воды в реках повышается.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается в сообщении, 10-13 июля ожидается дальнейшее повышение уровня воды на р. Припять в створе поста Речица с суточной интенсивностью 1-3 см.

Таким образом, прогнозируется превышение опасной отметки затопления сельхозугодий, хозяйственных построек, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского района Волынской области.

Кроме того, вечером 11 и в течение 12-13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м.

"При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.

Также на фоне повышенной водности на р. Стрвяж в с.Луки (Самборский р-н Львовская обл.) возможен начальный выход воды на заводь.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2020 года в Ивано-Франковской области жертвами наводнений стали четыре человека.

Напомним, в Ивано-Франковской области планируют выплачивать компенсации пострадавшим от наводнений от 20 до 300 тысяч гривен.