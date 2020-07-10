Рятувальники попередили про загрозу нових паводків на заході України

Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає про загрозу нових паводків на заході України. Рівень води у річках підвищується.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Як зазначається повідомленні 10-13 липня очікується подальше підвищенні рівня води з на р. Прип'ять в створі поста Річиця з добовою інтенсивністю 1-3 см.

Отже прогнозується перевищення небезпечної відмітки затоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ратнівського району у Волинській області.

Крім того, ввечері 11 та впродовж 12-13 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м.

"При значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку", - йдеться повідомленні

Також на фоні підвищеної водності на р. Стрв'яж біля с.Луки (Самбірський р-н Львівська обл.) можливий початковий вихід води на заплаву.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні 2020 рок у в Івано-Франківській області жертвами повеней стали чотири людини.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області планують виплачувати компенсації постраждалим від повеней від 20 до 300 тисяч гривень.