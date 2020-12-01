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Из-за непогоды в Украине без света остались 56 населенных пунктов в трех областях

Украина, Вторник 01 декабря 2020 09:04
Из-за непогоды в Украине без света остались 56 населенных пунктов в трех областях
Фото: линия электропередачи (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в результате непогоды в ночь с 30 ноября на 1 декабря без света остались 56 населенных пунктов в трех областях. Из-за сильного ветра сработала система защиты линий электропередач.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, без света остались 39 населенных пунктов в Сумской, 16 - в Одесской, и 1 - в Донецкой областях.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили спасатели.

Отметим, 30 ноября в Украине резко ухудшилась погода. Синоптики сообщали о снеге с дождем, налипании мокрого снега и гололедице. Также из-за осложнения погодных условий водителям советовали быть крайне внимательными на дорогах.

Сегодня, 1 декабря, на юге, севере и в центре Украины ожидается снег. Температура воздуха днем будет в пределах -1 +7, а ночью в большинстве регионов будут заморозки.

Также РБК-Украина писало о том, какой будет погода в первые дни декабря. Первый месяц зимы начнется с дождей и мокрого снега в части областей. Ночная температура воздуха местами опустится до -10 градусов.

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