Мокрий сніг та ожеледиця: в перші дні зими погода в Україні погіршиться

Фото: пробка через снігопад (РБК-Україна)

В Україні 1-2 грудня прогнозують опади у вигляді снігу і мокрого снігу. У більшості областей на автошляхах місцями очікується ожеледиця.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами синоптиків, 1 грудня в більшості північних, центральних і південних областей очікується невеликий сніг та налипання мокрого снігу. Крім південно-східної і східної частини країни, подекуди ожеледиця.

Також сніг і мокрий сніг очікується 2-3 грудня на більшій частині країни, крім західних та східних областей. Ожеледицю на дорогах прогнозують у всіх регіонах, крім південно-східної частини.

"Шановні водії! Будьте уважні і обережні на дорогах", - попередили рятувальники.

Нагадаємо, в грудні 2020 року середня місячна температура очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Відзначимо, сьогодні, 1 грудня, на півдні, півночі і в центрі України очікується сніг. Температура повітря вдень буде в межах -1 +7 градусів, вночі можливі заморозки.

Також РБК-Україна писало, що в результаті негоди в ніч з 30 листопада на 1 грудня без світла залишилися 56 населених пунктів у трьох областях.