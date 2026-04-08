Спалахнули пожежі у порту і на складах: Росія масовано вдарила по Одещині дронами

В ніч на 8 квітня російські "Шахеди" масовано накрили південь Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.
За даними ОВА, внаслідок удару частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення.
Інформація про загиблих або постраждалих не надходила.
У ДСНС повідомили, що через влучання виникли пожежі на території портової інфраструктури та у складських приміщеннях.
Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.
До гасіння залучили 28 рятувальників та сім одиниць техніки. Також на місці працювали пожежний підрозділ Національної гвардії України та місцева пожежна команда.
Також у ДСНС показали ліквідацію пожежі з місць влучань.
Варто додати, що російські окупанти систематично атакують порти в Одеській області дронами та ракетами.
Як повідомляв віцепрем’єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, у 2026 році інтенсивність таких атак суттєво зросла.
Так, раніше внаслідок удару російськими "Шахедами" було пошкоджено один із портів регіону - постраждали два цивільні судна під прапорами Палау та Барбадосу, а також зазнала руйнувань портова інфраструктура. Через обстріл виникли пожежі.
Перед тим війська РФ завдали ударів по двох портах Одещини, внаслідок чого загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення.