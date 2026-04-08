Спалахнули пожежі у порту і на складах: Росія масовано вдарила по Одещині дронами

За даними ОВА, внаслідок удару частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення.

Інформація про загиблих або постраждалих не надходила.

У ДСНС повідомили, що через влучання виникли пожежі на території портової інфраструктури та у складських приміщеннях.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.

До гасіння залучили 28 рятувальників та сім одиниць техніки. Також на місці працювали пожежний підрозділ Національної гвардії України та місцева пожежна команда.

Також у ДСНС показали ліквідацію пожежі з місць влучань.

Фото: російські окупанти завдали масованого удару по півдню Одеської області (t.me/dsns_telegram)