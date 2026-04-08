Вспыхнули пожары в порту и на складах: Россия массированно ударила по Одесской области дронами

По данным ОВА, в результате удара частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение.

Информация о погибших или пострадавших не поступала.

В ГСЧС сообщили, что из-за попадания возникли пожары на территории портовой инфраструктуры и в складских помещениях.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

К тушению привлекли 28 спасателей и семь единиц техники. Также на месте работали пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и местная пожарная команда.

Также в ГСЧС показали ликвидацию пожара с мест попаданий.

