Вспыхнули пожары в порту и на складах: Россия массированно ударила по Одесской области дронами

В ночь на 8 апреля российские "Шахеды" массированно накрыли юг Одесской области. В результате атаки повреждена гражданская и портовая инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.
По данным ОВА, в результате удара частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение.
Информация о погибших или пострадавших не поступала.
В ГСЧС сообщили, что из-за попадания возникли пожары на территории портовой инфраструктуры и в складских помещениях.
Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания.
К тушению привлекли 28 спасателей и семь единиц техники. Также на месте работали пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и местная пожарная команда.
Также в ГСЧС показали ликвидацию пожара с мест попаданий.
Фото: российские оккупанты нанесли массированный удар по югу Одесской области
Стоит добавить, что российские оккупанты систематически атакуют порты в Одесской области дронами и ракетами.
Как сообщал вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, в 2026 году интенсивность таких атак существенно возросла.
Так, ранее в результате удара российскими "Шахедами" был поврежден один из портов региона - пострадали два гражданских судна под флагами Палау и Барбадоса, а также подверглась разрушениям портовая инфраструктура. Из-за обстрела возникли пожары.
Перед тем войска РФ нанесли удары по двум портам Одесской области, в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения.