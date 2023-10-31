Спалах гепатиту А у Вінницькій області: Київ перебуває в зоні потенційної небезпеки

Є ризики для Києва

"Спалах гепатиту А у Вінницькій області для киян є підставою посилити особистий контроль за власною інфекційною безпекою", - йдеться у заяві.

Вона зазначила, що ризик поширеності цієї хвороби в столиці насамперед пов'язаний із міграцією населення між Київською та Вінницькою областями. А оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник, Київ перебуває в зоні потенційної небезпеки.

За словами директора Департаменту, для ефективного запобігання захворюваності у столиці містяни мають бути обізнаними щодо цієї хвороби, шляхів її передачі та перших симптомів.

Як знизити ризик зараження

Гінзбург розповіла, що, дотримуючись досить простих, але ефективних правил, можна значно знизити для себе ризик зараження гепатитом А.

Для цього необхідно дуже уважно слідкувати за гігієною рук - ретельно мити їх перед приготуванням і вживанням їжі, після відвідування вбиральні, повернення з прогулянки, поїздок, перебування у громадському транспорті тощо.

Вода для пиття має бути бутильованою або кип'яченою, посуд - добре вимитим. Не можна пити з однієї склянки з іншою людиною, "пробувати" страви з її тарілки, використовувати одну ложку, виделку без попереднього миття.

Що відомо про гепатит А

Вірусний гепатит А (хвороба Боткіна) - це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі, з переважним ураженням печінки та травного каналу. Вірус гепатиту А передається від людини до людини побутовим шляхом.

Найчастіше інфікування відбувається під час подорожей і відпочинку - коли виникають труднощі з дотриманням правил особистої гігієни, вживається вода з неперевірених джерел. Так само великий ризик зараження під час побутових контактів - у сім'ї та колективах.

Гепатит А у Вінниці та області

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Вінницькій громаді виявили понад 100 випадків захворювання на гепатит А.

Пізніше головний санлікар Ігор Кузін зауважив, що така кількість захворювань - це надзвичайна ситуація обласного масштабу.

Додамо, що 30 жовтня стало відомо, що у Вінницькій області гепатит А почав реєструвати не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах.