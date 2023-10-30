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Не лише у Вінниці. Вірус гепатиту А поширюється по області

Вінницька область, Понеділок 30 жовтня 2023 18:49
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Не лише у Вінниці. Вірус гепатиту А поширюється по області Фото: вірус гепатиту А поширюється по Вінницькій області (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

У Вінницькій області гепатит А почали реєструвати не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації у Facebook.

За інформацією департаменту, захворювання на гепатит А зареєстрували не лише у Вінницькій, а й в інших громадах регіону.

У відомстві уточнюють, що гепатит А реєструють у: Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медустанов громад.

"На сьогоднішній день найбільше пацієнтів у Клінічному центрі інфекційних хвороб - 89 з підтвердженим діагнозом і 12 з підозрою на гепатит А. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт з підтвердженим діагнозом і один з підозрою", - розповіла заступник директора департаменту охорони здоров'я реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

Вона уточнила, що ще 23 пацієнти з підтвердженим діагнозом - у дитячій обласній інфекційній лікарні. Усі пацієнти середнього ступеня тяжкості.

Гепатит А у Вінниці

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Вінницькій громаді виявили понад 100 випадків захворювання на гепатит А.

Пізніше головний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що така кількість захворювань - це надзвичайна ситуація обласного масштабу.

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Вінниця Вінницька область Гепатит А
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