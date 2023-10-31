Вспышка гепатита А в Винницкой области: Киев находится в зоне потенциальной опасности

Киев находится в зоне потенциальной опасности из-за вспышки гепатита А в Винницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента здравоохранения КГГА Валентину Гинзбург.
"Вспышка гепатита А в Винницкой области для киевлян является основанием усилить личный контроль за собственной инфекционной безопасностью", - говорится в заявлении.
Она отметила, что риск распространенности этой болезни в столице прежде всего связан с миграцией населения между Киевской и Винницкой областями. А поскольку источником инфекции является больной человек, который выделяет возбудитель, Киев находится в зоне потенциальной опасности.
По словам директора Департамента, для эффективного предотвращения заболеваемости в столице горожане должны быть осведомлены об этой болезни, путях ее передачи и первых симптомах.
Гинзбург рассказала, что, придерживаясь достаточно простых, но эффективных правил, можно значительно снизить для себя риск заражения гепатитом А.
Для этого необходимо очень внимательно следить за гигиеной рук - тщательно мыть их перед приготовлением и употреблением пищи, после посещения уборной, возвращения с прогулки, поездок, пребывания в общественном транспорте и тому подобное.
Вода для питья должна быть бути бути бутилированной или кипяченой, посуда - хорошо вымытой. Нельзя пить из одного стакана с другим человеком, "пробовать" блюда из его тарелки, использовать одну ложку, вилку без предварительного мытья.
Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) - это острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи, с преимущественным поражением печени и пищеварительного канала. Вирус гепатита А передается от человека к человеку бытовым путем.
Чаще всего инфицирование происходит во время путешествий и отдыха - когда возникают трудности с соблюдением правил личной гигиены, употребляется вода из непроверенных источников. Так же велик риск заражения во время бытовых контактов - в семье и коллективах.
Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой общине выявили более 100 случаев заболевания гепатитом А.
Позже главный санврач Игорь Кузин отметил, что такое количество заболеваний - это чрезвычайная ситуация областного масштаба.
30 октября стало известно, что в Винницкой области гепатит А начал регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.
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