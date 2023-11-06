Спалах гепатиту А у Вінницькій області: кількість хворих зросла до 280

Як повідомляється, за добу зафіксовано один новий випадок захворювання, загальна їх кількість на вечір 5 листопада сягнула 280. З них лабораторно підтверджені 245 випадків, 54 людини перебувають на стаціонарному лікуванні, 128 - виписані.

Серед загальної кількості хворих - 36 дітей, у тому числі дошкільного віку. 24 із них вже виписали з лікарні. Хворіють також 12 студентів, 14 працівників закладів освіти.

Загалом завантаженість ліжок, відведених для хворих з вірусним гепатитом A, становить 22%.

Окрім Вінниці, випадки захворювання зареєстрували та в інших територіальних громадах області. Хворих на гепатит A виявили у Могилеві-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

Спалах гепатиту А в Україні

Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області виявили понад 100 випадків захворювання на гепатит А. Пізніше головний санлікар Ігор Кузін зауважив, що така кількість захворювань - це надзвичайна ситуація обласного масштабу.

Зокрема, вже 1 листопада, захворювання було виявлено також в Івано-Франківській області, а ще пізніше й у Тернопільській.