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Спалах гепатиту А у Вінницькій області: кількість хворих зросла до 280

Фото: кількість хворих на гепатит А у Вінницькій області зросла до 280 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Вінницькій області кількість випадків захворювання на вірусний гепатит A зросла до 280. Наразі у лікарнях залишаються 54 пацієнти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Як повідомляється, за добу зафіксовано один новий випадок захворювання, загальна їх кількість на вечір 5 листопада сягнула 280. З них лабораторно підтверджені 245 випадків, 54 людини перебувають на стаціонарному лікуванні, 128 - виписані.

Серед загальної кількості хворих - 36 дітей, у тому числі дошкільного віку. 24 із них вже виписали з лікарні. Хворіють також 12 студентів, 14 працівників закладів освіти.

Загалом завантаженість ліжок, відведених для хворих з вірусним гепатитом A, становить 22%.

Окрім Вінниці, випадки захворювання зареєстрували та в інших територіальних громадах області. Хворих на гепатит A виявили у Могилеві-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

Спалах гепатиту А в Україні

Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області виявили понад 100 випадків захворювання на гепатит А. Пізніше головний санлікар Ігор Кузін зауважив, що така кількість захворювань - це надзвичайна ситуація обласного масштабу.

Зокрема, вже 1 листопада, захворювання було виявлено також в Івано-Франківській області, а ще пізніше й у Тернопільській.

 

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Вінницька областьГепатит АМінстерство охорони здоров'я України