UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спалах гепатиту у Вінниці: влада посилить дезінфекцію та обмежить продаж товарів

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Через спалах гепатиту А у Вінниці влада вирішила запровадити низку тимчасових обмежень. Йдеться про продаж певних товарів, а також посилення дезінфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що таке рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Мова йде про те, що через спалах гепатиту А у Вінниці вирішили тимчасово обмежити продаж товарів домашнього виробництва на ринках.

Також планується ретельніше прибирати та дезінфікувати громадський транспорт.

Гепатит А у Вінниці

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Вінницькій громаді виявили понад 100 випадків захворювання на гепатит А.

Пізніше головний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що така кількість захворювань - це надзвичайна ситуація обласного масштабу.

Сьогодні стало відомо, що у Вінницькій області гепатит А почали реєструвати не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВінницяГепатит А