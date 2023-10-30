Вспышка гепатита в Виннице: власти усилят дезинфекцию и ограничат продажу товаров

Отмечается, что такое решение приняли на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Речь идет о том, что из-за вспышки гепатита А в Виннице решили временно ограничить продажу товаров домашнего производства на рынках.

Также планируется тщательно убирать и дезинфицировать общественный транспорт.

Гепатит А в Виннице

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой общине выявили более 100 случаев заболевания гепатитом А.

Позже главный санитарный врач Игорь Кузин подчеркнул, что такое количество заболеваний - это чрезвычайная ситуация областного масштаба.

Сегодня стало известно, что в Винницкой области гепатит А начал регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.