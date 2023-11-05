Спалах гепатиту А: в МОЗ дали поради щодо профілактики захворювання
Гепатит А є вірусним захворюванням, яке вражає печінку й може мати як легкий, так й тяжкий перебіг. Вірус передається наслідок вживання забруднених харчів або води, зокрема недотримання особистої гігієни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
"Дотримання гігієни під час приготування їжі, як миття овочів і фруктів перед їжею, допоможе запобігти передачі вірусу через їжу. Не використовуйте воду з неперевірених джерел", - пише пресслужба.
Що радить МОЗ:
- не бутильовану воду слід обов’язково кип’ятити перед вживанням;
- ретельне миття рук з милом і теплою водою після відвідування туалету, перед їдою і після контакту зі сміттям;
- не можна пити з однієї склянки з іншою людиною, "куштувати" страви з її тарілки, використовувати одну ложку, виделку.
Інкубаційний період захворювання триває 14-28 днів. Серед найпоширеніших симптомів:
- слабкість;
- підвищена температура;
- діарея;
- блювання;
- жовтяниця.
"Вакцини проти гепатиту А в Україні не входять до переліку безоплатних щеплень, однак їх можна купити в аптеках. Особливо важливо отримати щеплення проти гепатиту А дорослим, які працюють у закладах громадського харчування та підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах", - додає МОЗ.
Спалах гепатиту в Україні
Раніше стало відомо, що у Вінницькій області виявили понад 100 випадків захворювання на гепатит А. Пізніше головний санлікар Ігор Кузін зауважив, що така кількість захворювань - це надзвичайна ситуація обласного масштабу.
Зокрема, вже 1 листопада, захворювання було виявлено також в Івано-Франківській області, а ще пізніше й у Тернопільській.
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