Спадщина з боргами? Мін'юст пояснив, чи зобов'язані родичі платити за померлого

Чи зобов'язані спадкоємці виплачувати борги спадкодавця

Українцям нагадали, що до складу спадщини входять не тільки права, а й обов'язки, які:

належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини;

не припинилися внаслідок його смерті.

"Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням (стаття 1218, 1268 Цивільного кодексу України", - повідомили у Міністерстві юстиції.

Отже, не можна одну частину спадщини прийняти, а іншу частину - ні.

Йдеться про те, що спадкоємці можуть успадкувати:

не тільки будинки, квартири, земельні ділянки;

але й невиплачені борги померлого.

Уточнюється, що це можуть бути, зокрема:

непогашені кредити;

комунальні платежі;

борги з виплати аліментів тощо.

"У такому випадку законодавство України зобов'язує спадкоємців, які прийняли спадщину, повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини та виплатити борги", - наголосили у Мін'юсті.

Уточнюється, що згідно зі статтею 1281 Цивільного кодексу спадкоємці зобов'язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини - якщо їм відомо про його борги, та/або якщо вони спадкують майно, обтяжене правами третіх осіб.

Крім того, за наявності заборони відчуження або обтяження іпотекою житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості нотаріус:

видає свідоцтво про право на спадщину;

впродовж двох робочих днів письмово повідомляє про це кредитора (відповідний податковий орган).

Про це йдеться у пункті 4.19. глави 10 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (затвердженого наказом Мін'юсту №296/5 від 22.02.2012)

В який строк кредитор має право пред'явити свої вимоги

Згідно з інформацією Мін'юсту, кредиторові спадкодавця належить пред'явити свої вимоги до спадкоємця (який прийняв спадщину), не пізніше шести місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину (на все або частину спадкового майна) - незалежно від настання строку вимоги.

Якщо ж кредитор не знав і не міг знати про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на неї, він має право пред'явити свої вимоги впродовж шести місяців із дня, коли він дізнався:

або про прийняття спадщини;

або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину.

Уточнюється, що кредитор спадкодавця, який не пред'явив вимоги до спадкоємців у строки (встановлені частинами 2 і 3 статті 1281 Цивільного кодексу), позбавляється права вимоги.

"Необхідно зазначити, що кредитор, якщо йому стало відомо про смерть боржника, може не чекати поки хтось зі спадкоємців подасть нотаріусу заяву, яка стосується спадщини, для відкриття спадкової справи", - повідомили у Мін'юсті.

При цьому згідно з пунктом 2.1 глави 10 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій, однією із підстав для заведення спадкової справи є вимоги кредитора спадкодавця до спадкоємців (заяви).

Чи зобов'язаний спадкоємець погасити всю суму боргу

У міністерстві розповіли, що спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю.

"Але в межах вартості майна, одержаного у спадщину", - пояснили громадянам.

Зазначається, що кожен зі спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто. У розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

При цьому вимоги кредитора спадкоємці зобов'язані задовольнити шляхом одноразового платежу (якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено).

"У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора звертає стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі (стаття 1282 Цивільного кодексу)", - додали у Мін'юсті.

Насамкінець українцям нагадали, що спадкоємець за заповітом чи за законом має право: