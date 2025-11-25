Наследство с долгами? Минюст объяснил, обязаны ли родственники платить за умершего

Обязаны ли наследники выплачивать долги наследодателя

Украинцам напомнили, что в состав наследства входят не только права, но и обязанности, которые:

принадлежали наследодателю на момент открытия наследства;

не прекратились вследствие его смерти.

"Не допускается принятие наследства с условием или с оговоркой (статья 1218, 1268 Гражданского кодекса Украины", - сообщили в Министерстве юстиции.

Следовательно, нельзя одну часть наследства принять, а другую часть - нет.

Речь идет о том, что наследники могут унаследовать:

не только дома, квартиры, земельные участки;

но и невыплаченные долги умершего.

Уточняется, что это могут быть, в частности:

непогашенные кредиты;

коммунальные платежи;

долги по выплате алиментов и т.п.

"В таком случае законодательство Украины обязывает наследников, принявших наследство, сообщить кредитору наследодателя об открытии наследства и выплатить долги", - подчеркнули в Минюсте.

Уточняется, что согласно статье 1281 Гражданского кодекса наследники обязаны сообщить кредитору наследодателя об открытии наследства - если им известно о его долгах, и/или если они наследуют имущество, обремененное правами третьих лиц.

Кроме того, при наличии запрета отчуждения или обременения ипотекой жилого дома, квартиры, дачи, садового дома, гаража, земельного участка, другого недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости нотариус:

выдает свидетельство о праве на наследство;

в течение двух рабочих дней письменно уведомляет об этом кредитора (соответствующий налоговый орган).

Об этом говорится в пункте 4.19. главы 10 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины (утвержденного приказом Минюста №296/5 от 22.02.2012)

В какой срок кредитор имеет право предъявить свои требования

Согласно информации Минюста, кредитору наследодателя надлежит предъявить свои требования к наследнику (принявшему наследство), не позднее шести месяцев со дня получения наследником свидетельства о праве на наследство (на все или часть наследственного имущества) - независимо от наступления срока требования.

Если же кредитор не знал и не мог знать о принятии наследства или о получении наследником свидетельства о праве на него, он имеет право предъявить свои требования в течение шести месяцев со дня, когда он узнал:

либо о принятии наследства;

либо о получении наследником свидетельства о праве на наследство.

Уточняется, что кредитор наследодателя, который не предъявил требования к наследникам в сроки (установленные частями 2 и 3 статьи 1281 Гражданского кодекса), лишается права требования.

"Необходимо отметить, что кредитор, если ему стало известно о смерти должника, может не ждать пока кто-то из наследников подаст нотариусу заявление, которое касается наследства, для открытия наследственного дела", - сообщили в Минюсте.

При этом согласно пункту 2.1 главы 10 раздела II Порядка совершения нотариальных действий, одним из оснований для заведения наследственного дела являются требования кредитора наследодателя к наследникам (заявления).

Обязан ли наследник погасить всю сумму долга

В министерстве рассказали, что наследники обязаны удовлетворить требования кредитора полностью.

"Но в пределах стоимости имущества, полученного по наследству", - объяснили гражданам.

Отмечается, что каждый из наследников обязан удовлетворить требования кредитора лично. В размере, который соответствует его доле в наследстве.

При этом требования кредитора наследники обязаны удовлетворить путем единовременного платежа (если договоренностью между наследниками и кредитором иное не установлено).

"В случае отказа от единовременного платежа суд по иску кредитора обращает взыскание на имущество, которое было передано наследникам в натуре (статья 1282 Гражданского кодекса)", - добавили в Минюсте.

В завершение украинцам напомнили, что наследник по завещанию или по закону имеет право: