Заповіт є, а спадщини нема. Хто може втратити право на майно після смерті близьких
Спадкові справи в Україні нерідко закінчуються конфліктами. Навіть коли є заповіт, на "сцену" можуть вийти обов'язкові спадкоємці, а ще - скривджені родичі, які звертаються до суду, щоб визнати інших "негідними" до спадкування.
РБК-Україна розпитало голова комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу Тетяну Даниленко про те, хто може претендувати на частину спадщини за будь-яких умов і кого суд може усунути від спадщини, навіть якщо він є в заповіті.
Коли заповіт не рятує
"Трапляється, що громадяни складають заповіт і думають, що цим питання закрито. Але часто вони не враховують обов'язкової частки у спадщині", - пояснює Даниленко.
Цивільний кодекс України (ст. 1241) захищає права деяких категорій спадкоємців. Вони мають право на частину спадку незалежно від змісту заповіту. У цю категорію входять:
- малолітні та неповнолітні діти померлого;
- повнолітні діти, які є непрацездатними;
- непрацездатні вдова або вдівець;
- непрацездатні батьки.
Ці особи отримують половину тієї частки, яка належала б їм за законом у разі відсутності заповіту.
Хто ризикує залишитися без спадщини
Закон передбачає можливість усунення спадкоємця від права на спадкування. І таких випадків, за словами адвокатки, стає дедалі більше.
"Маємо багато ситуацій, коли до суду звертаються з вимогами усунути інших осіб від спадкування. Це часто стосується недоброчесної поведінки потенційного спадкоємця", - говорить юрист.
Потенційно "негідними" можуть бути:
- ті, хто вчинив умисне вбивство спадкодавця або інших спадкоємців;
- особи, які заважали скласти чи змінити заповіт;
- батьки, позбавлені батьківських прав, якщо їх не поновили до смерті спадкодавця;
- діти чи батьки, які ухилялись від обов’язку утримувати спадкодавця, якщо це встановив суд;
- особи, які не надавали допомоги, коли спадкодавець був у безпорадному стані;
- подружжя, чий шлюб визнано недійсним - після рішення суду.
Важливо: Якщо суд визнає, що людина не знала про перешкоди до реєстрації шлюбу, їй можуть залишити право на частку у спільному майні.
Усунення спадкоємців
"Щоб усунути особу від спадкування, слід звертатися до суду. Це може зробити інший спадкоємець, для якого це вплине на обсяг прав - наприклад, збільшить частку у спадщині", - наголошує Даниленко.
Позови щодо спадкових спорів варто подавати протягом 6 місяців з моменту смерті спадкодавця. Це дає змогу нотаріусу врахувати судове рішення і правильно розподілити майно.
Як змінюється черговість
У випадку відсутності заповіту спадщина розподіляється за законом, згідно з чергами.
"Цивільний кодекс визначає п’ять черг спадкоємців. Кожна отримує право лише у разі відсутності або усунення попередньої", - пояснює Даниленко.
Наприклад:
- 1 черга: діти, чоловік/дружина, батьки;
- 2 черга: брати, сестри, дідусь, бабуся;
- далі - інші родичі, аж до осіб, які не є родичами, але проживали зі спадкодавцем не менш як 5 років до смерті.
Що робити, якщо спадок під загрозою
Тетяна Даниленко радить уточнювати права всіх родичів ще до складання заповіту. Якщо є конфлікт, варто, не зволікаючи, звернутись до суду.
"Не розраховуйте лише на заповіт: обов’язкова частка і поведінка спадкоємців мають велике значення", - каже юрист.
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