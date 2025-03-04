Чи можуть неповнолітні отримати спадщину: пояснення юриста

Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Це передбачено Цивільним кодексом України.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко .

Хто і як може отримати спадщину в Україні

Експерт повідомив, що поняття спадкування визначається статтею 1216 ЦКУ. Здійснюється спадкування (згідно зі статтею 1217):

за заповітом;

або за законом.

Тим часом неповнолітніми особами, відповідно до законодавства, вважаються:

малолітні діти (особи, які не досягли 14 років);

неповнолітні діти (особи віком від 14 до 18 років).

"Також слід зазначити, що спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця й народжені живими після відкриття спадщини", - наголосив юрист.

Буліменко пояснив, що при цьому не має значення - чи була народжена дитина в офіційному шлюбі, чи в цивільному.

"Прийняття спадщини відбувається шляхом подання спадкоємцем за законом або заповітом, який постійно не проживав зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, нотаріусу (або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування) заяви про прийняття спадщини. Вона подається впродовж шести місяців з моменту відкриття спадщини", - розповів адвокат.

При цьому особа, яка постійно проживала зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається такою, що прийняла спадщину (якщо вона у той самий строк не заявила про відмову від спадщини).

"Законом також встановлено, що заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто", - додав магістр права.

Він зауважив, що особа, яка досягла 14 років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника.

Водночас для малолітніх осіб (які не досягли 14 років на момент відкриття спадщини), а також для недієздатних осіб законом встановлені певні особливості вступу у спадщину.

"Так, від імені вказаних осіб заяву про прийняття спадщини подають, відповідно, батьки (усиновлювачі) або опікун", - повідомив Буліменко.

Він зазначив, що для малолітніх та неповнолітніх осіб законом передбачено право на гарантовану частку у спадщині.

Так, статтею 1241 Цивільного кодексу України передбачено, що малолітні, неповнолітні особи спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка).

"Тобто, якщо спадкодавець залишив після своєї смерті заповіт, в якому не визначив спадкоємцями своїх малолітніх та/або неповнолітніх дітей, такі особи у будь-якому випадку спадкуватимуть половину частки, яка б належала їм у разі спадкування за законом", - наголосив юрист.

Крім того, законом передбачено, що батьки (усиновлювачі), або опікун можуть відмовитися від прийняття спадщини (належної малолітній, недієздатній особі), лише з дозволу органу опіки та піклування.

"А неповнолітня особа віком від 14 до 18 років може відмовитись від прийняття спадщини за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника й органу опіки та піклування", - підсумував адвокат.