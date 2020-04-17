После спада ажиотажа в Украине подешевели лимоны и гречка

Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дешевеют продукты, которые больше всего подорожали в марте

За последнюю неделю (с 10 по 16 апреля) цены на продукты питания в Украине снижались под влиянием спада ажиотажа, адаптации к новым условиям и сбалансированной ситуации на валютном рынке. Об этом говорится в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины.

По данным мониторинга НБУ, который много лет отслеживает предложения в онлайн-супермаркетах Украины, цены на продукты за последнюю неделю снизились на 0,4%.

Подешевели овощи борщевого набора (на 1,7%), мука (на 0,5%), рис (на 0,7%), гречка (на 0,3%).

Цены на лимоны также снизились на 9,3%, что отражало укрепление гривны и ослабление спроса на фоне существенного роста цен в предыдущие недели. Однако росли цены на другие фрукты, например, яблоки (на 4,5%) под влиянием сужения отечественного предложения на фоне карантинных ограничений, отметили в НБУ.

Цены на лекарства и топливо также постепенно снижались, а стоимость услуг не изменилась. "Спрос на отдельные товары личного ухода остается высоким, однако цены на отдельные товары данной группы отреагировали на укрепление гривны", - говорится в обзоре.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров и Минэкономики планируют ввести государственное регулирование цен на десять товаров: мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, птица, масло сливочное, крупа гречневая.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем, выросли на 0,8%. При этом в годовом измерении (к марту 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.