Після спаду ажіотажу в Україні подешевшали лимони та гречка

Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дешевшають продукти, які найбільше подорожчали у березні

За останній тиждень (з 10 по 16 квітня) ціни на продукти харчування в Україні знижувалися під впливом спаду ажіотажу, адаптації до нових умов та збалансованої ситуації на валютному ринку. Про це йдеться в "Економічному огляді тижня" Національного банку України.

За даними моніторингу НБУ, який багато років відстежує пропозиції в онлайн-супермаркетах України, ціни на продукти за останній тиждень знизилися на 0,4%.

Подешевшали овочі борщового набору (на 1,7%), борошно (на 0,5%), рис (на 0,7%), та гречка (на 0,3%).

Ціни на лимони також знизилися на 9,3%, що відображало зміцнення гривні та послаблення попиту на тлі суттєвого зростання цін у попередні тижні. Натомість зростали ціни на інші фрукти, зокрема яблука (на 4,5%) під впливом звуження вітчизняної пропозиції на тлі карантинних обмежень, зазначили в НБУ.

Ціни на ліки та паливо також поступово знижувалися, а вартість послуг не змінилася. "Попит на окремі товари особистого догляду залишається високим, проте ціни на окремі товари цієї групи відреагували на зміцнення гривні", - йдеться в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів та Мінекономіки планують запровадити державне регулювання цін на десять товарів: борошно, цукор, макаронні вироби, молоко, яйця, хліб, птиця, масло вершкове, крупа гречана.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно з лютим, виросли на 0,8%. При цьому в річному вимірі (до березня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,4% у лютому 2020 року.