НБУ заметил прекращение роста цен на продукты

Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на лимоны еще растут, а на овощи уже начали падать

Цены на продукты питания в период 3 по 9 апреля в целом были стабильными. Об этом говорится в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины.

По данным мониторинга НБУ, который много лет отслеживает предложения в онлайн-супермарекетах Украины, индекс цен за последнюю неделю был нулевым.

В частности, ослабление ажиотажа способствовало замедлению роста цен на гречку (+0,3%) и другие крупы. За последнюю неделю цены на овощи, в том числе борщевого набора (-1,6%), снизились.

Также снизились цены на ряд фруктов, за исключением лимонов (+8,0%), что отражает влияние меньшего урожая в Турции и высокий спрос на них, отметили в НБУ.

"В то же время спрос на товары личного ухода остается высоким, что привелок к дальнейшему росту цен", - говорится в сообщении. По данным НБУ, туалетная бумага подорожала за неделю еще на 1,6%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным мониторинга НБУ, цены на продукты питания в период с 27 марта по 2 апреля продолжили расти. По данным НБУ, цены на продукты питания за последний месяц выросли 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы - на 12,1%, фрукты - на 12,0%, овощи - на 7,4%, м'ясо - на 4,4%.

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что ажиотажный спрос на продукты и резкий рост цен в последние недели был вызван психологическими факторами и существенно не повлияет на показатели инфляции.