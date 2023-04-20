SpaceX Ілона Маска вперше запустила корабель Starship, але політ був не довгим

Ракета стартувала з майданчика в Техасі в межах тестового запуску.

Онлайн-трансляція запуску

Після початку запуску стало відомо про те, що частина двигунів Raptor, які були встановлені на ракетоносії Super Heavy - вийшли з ладу.

Момент запуску ракети

Вже через хвилину ракета почала обертатись внаслідок чого збилась із правильного курсу. Трохи пізніше Starship все ж вибухнула над Мексиканською затокою.

Перед запуском Маск відзначив, що для успішного запуску ракети може знадобитись кілька спроб.

SpaceX, зі свого боку, обіцяє вивчити проблеми, які виникли під час під час запуску й продовжити роботу над Starship.