SpaceX Илона Маска впервые запустила корабль Starship, но полет был недолгим

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, которая должна в будущем доставить людей на Марс.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.
Ракета стартовала с площадки в Техасе в рамках тестового запуска.
Онлайн-трансляция запуска
После начала запуска стало известно о том, что часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносители Super Heavy - вышли из строя.
Момент запуска ракеты
Уже через минуту ракета начала вращаться, сбилась с правильного курса. Было принято решение об активации системы дистанционного уничтожения.
SpaceX, со своей стороны, обещает изучить проблемы, которые возникли во время во время запуска и продолжить работу над Starship.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в апреле Федеральное управление гражданской авиации США удовлетворило запрос компании SpaceX на летные испытания ракеты Starship.
Первый тестовый полет должен был состояться еще в понедельник 17 апреля, однако компания перенесла его из-за проблем с клапаном давления.
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