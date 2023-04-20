SpaceX Илона Маска впервые запустила корабль Starship, но полет был недолгим

Ракета стартовала с площадки в Техасе в рамках тестового запуска.

Онлайн-трансляция запуска

После начала запуска стало известно о том, что часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносители Super Heavy - вышли из строя.

Момент запуска ракеты

Уже через минуту ракета начала вращаться, сбилась с правильного курса. Было принято решение об активации системы дистанционного уничтожения.

SpaceX, со своей стороны, обещает изучить проблемы, которые возникли во время во время запуска и продолжить работу над Starship.