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SpaceX здійснила перший запуск супутника в серпні: відео операції

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Четвер 03 серпня 2023 11:44
SpaceX здійснила перший запуск супутника в серпні: відео операції Фото: SpaceX здійснила перший запуск супутника в серпні (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила свій перший запуск в серпні. Запустила в космос супутник зв'язку Galaxy 37/Horizons-4 для Intelsat.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Запуск було здійснено у Флориді на мисі Канаверал.

Як відзначає Teslarati, супутник Galaxy 37/Horizons-4 планували запустити на ракеті Ariane 6, однак через регулярні затримки в виробництві - замовник звернувся за допомогою до SpaceX.

Згідно з даними компанії, супутник має два корисні вантажі на борту, які забезпечать розширену пропускну здатність для клієнтів північноамериканських телевізійних ЗМІ.

Варто також додати, що для компанії Маска це став перший запуск в серпні. SpaceX готує цього місяця здійснити щонайменше вісім запусків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX також нещодавно запустила в космос найбільший комерційний супутник Jupiter 3.

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