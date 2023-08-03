SpaceX здійснила перший запуск супутника в серпні: відео операції

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила свій перший запуск в серпні. Запустила в космос супутник зв'язку Galaxy 37/Horizons-4 для Intelsat.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Запуск було здійснено у Флориді на мисі Канаверал.

Falcon 9 launches the @Intelsat G-37 mission to orbit from Florida pic.twitter.com/3iayvTMSge — SpaceX (@SpaceX) August 3, 2023

Як відзначає Teslarati, супутник Galaxy 37/Horizons-4 планували запустити на ракеті Ariane 6, однак через регулярні затримки в виробництві - замовник звернувся за допомогою до SpaceX.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/miU7GVqx3q — SpaceX (@SpaceX) August 3, 2023

Згідно з даними компанії, супутник має два корисні вантажі на борту, які забезпечать розширену пропускну здатність для клієнтів північноамериканських телевізійних ЗМІ.

Варто також додати, що для компанії Маска це став перший запуск в серпні. SpaceX готує цього місяця здійснити щонайменше вісім запусків.