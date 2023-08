SpaceX здійснила перший запуск супутника в серпні: відео операції

Запуск було здійснено у Флориді на мисі Канаверал.

Falcon 9 launches the @Intelsat G-37 mission to orbit from Florida pic.twitter.com/3iayvTMSge

Як відзначає Teslarati, супутник Galaxy 37/Horizons-4 планували запустити на ракеті Ariane 6, однак через регулярні затримки в виробництві - замовник звернувся за допомогою до SpaceX.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/miU7GVqx3q