SpaceX відправила в космос найбільший комерційний супутник: відео запуску
Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска запустила в космос найбільший комерційний супутник Jupiter 3.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію запуску.
Запуск найпотужнішої ракети компанії SpaceX під назвою Falcon Heavy відбувся зі стартового майданчика в космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. Приблизно через 3,5 години після старту супутник Jupiter 3 був розгорнутий на навколоземній орбіті.
Супутник Jupiter 3, який належить компанії EchoStar, важить понад дев’ять метричних тонн і розміром приблизно з автобус. Він забезпечить бездротове підключення до інтернету в Північній і Південній Америці.
Це вже третій зліт ракети Falcon Heavy у 2023 році та 51-а космічна місія компанії SpaceX з початку цього року. За день до цього SpaceX за допомогою ракети Falcon 9 запустила на орбіту чергову партію супутників Starlink.
Нагадаємо, наприкінці травня SpaceX вивела на орбіту арабський супутник BADR-8, призначений для забезпечення зв'язку в Європі, на Близькому Сході, в Африці та Центральній Азії.
А кількома днями раніше компанія Ілона Маска відправила в космос відразу 22 одиниці новітніх супутників V2 mini.
Крім того, цього квітня SpaceX вперше спробувала запустити на орбіту свою найбільшу ракету Starship, яка має у майбутньому полетіти на Місяць та Марс. Однак для компанії Ілона Маска ці випробування закінчилися потужним вибухом.
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