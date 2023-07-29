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SpaceX відправила в космос найбільший комерційний супутник: відео запуску

Новость на русском →
Флорида, Субота 29 липня 2023 17:26
SpaceX відправила в космос найбільший комерційний супутник: відео запуску Фото: SpaceX запустила в космос супутник Jupiter 3 (flickr.com/spacex)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска запустила в космос найбільший комерційний супутник Jupiter 3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію запуску.

Запуск найпотужнішої ракети компанії SpaceX під назвою Falcon Heavy відбувся зі стартового майданчика в космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. Приблизно через 3,5 години після старту супутник Jupiter 3 був розгорнутий на навколоземній орбіті.

Супутник Jupiter 3, який належить компанії EchoStar, важить понад дев’ять метричних тонн і розміром приблизно з автобус. Він забезпечить бездротове підключення до інтернету в Північній і Південній Америці.

Це вже третій зліт ракети Falcon Heavy у 2023 році та 51-а космічна місія компанії SpaceX з початку цього року. За день до цього SpaceX за допомогою ракети Falcon 9 запустила на орбіту чергову партію супутників Starlink.

Нагадаємо, наприкінці травня SpaceX вивела на орбіту арабський супутник BADR-8, призначений для забезпечення зв'язку в Європі, на Близькому Сході, в Африці та Центральній Азії.

А кількома днями раніше компанія Ілона Маска відправила в космос відразу 22 одиниці новітніх супутників V2 mini.

Крім того, цього квітня SpaceX вперше спробувала запустити на орбіту свою найбільшу ракету Starship, яка має у майбутньому полетіти на Місяць та Марс. Однак для компанії Ілона Маска ці випробування закінчилися потужним вибухом.

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