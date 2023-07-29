SpaceX відправила в космос найбільший комерційний супутник: відео запуску

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію запуску .

Запуск найпотужнішої ракети компанії SpaceX під назвою Falcon Heavy відбувся зі стартового майданчика в космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. Приблизно через 3,5 години після старту супутник Jupiter 3 був розгорнутий на навколоземній орбіті.

Супутник Jupiter 3, який належить компанії EchoStar, важить понад дев’ять метричних тонн і розміром приблизно з автобус. Він забезпечить бездротове підключення до інтернету в Північній і Південній Америці.