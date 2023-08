SpaceX осуществила первый запуск спутника в августе: видео операции

Запуск был осуществлен во Флориде на мысе Канаверал.

Falcon 9 оставляет @Intelsat G-37 mission to orbit from Florida pic.twitter.com/3iayvTMSge — SpaceX (@SpaceX) August 3, 2023

Как отмечает Teslarati, спутник Galaxy 37/Horizons-4 планировали запустить на ракете Ariane 6, однако из-за регулярных задержек в производстве - заказчик обратился за помощью к SpaceX.

Falcon 9's first stage has landed on Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/miU7GVqx3q— SpaceX (@SpaceX) Август 3, 2023