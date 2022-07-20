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SpaceX запустит в космос еще один телескоп: что о нем известно

Фото: SpaceX запустит в космос еще один телескоп (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, получила от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса контракт на запуск в космос телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Запуск аппарата в космос ожидается в октябре 2026 года с космодрома в штате Флорида. На выполнение контракта компания получит 255 миллионов долларов, которые покроют все расходы.

Согласно данным NASA, телескоп будет проводить специальные исследования и решать вопросы в космологии. Речь идет о:

  • влиянии темной энергии и темной материи;
  • исследовании экзопланет;
  • других исследованиях астрофизических явлений.

Также известно, что ранее телескоп был известен как Wide Field InfraRed Survey Telescope (WFIRST), однако позже его переименовали на честь астрономки и одной из первых женщин-руководителей NASA Нэнси Грейс Роман за ее необычайную работу в космическом управлении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно SpaceX запустила в космос очередную партию спутников Starlink.

Между тем Китай может начать космическую миссию к самой горячей планете Солнечной системы в 2026 году.

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