SpaceX запустит в космос еще один телескоп: что о нем известно

Компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, получила от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса контракт на запуск в космос телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Запуск аппарата в космос ожидается в октябре 2026 года с космодрома в штате Флорида. На выполнение контракта компания получит 255 миллионов долларов, которые покроют все расходы.

Согласно данным NASA, телескоп будет проводить специальные исследования и решать вопросы в космологии. Речь идет о:

влиянии темной энергии и темной материи;

исследовании экзопланет;

других исследованиях астрофизических явлений.

Также известно, что ранее телескоп был известен как Wide Field InfraRed Survey Telescope (WFIRST), однако позже его переименовали на честь астрономки и одной из первых женщин-руководителей NASA Нэнси Грейс Роман за ее необычайную работу в космическом управлении.