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SpaceX запустить у космос ще один телескоп: що про нього відомо

Фото: SpaceX запустить у космос ще один телескоп (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, отримала від Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу контракт на запуск у космос телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Запуск апарату у космос очікується у жовтні 2026 року з космодрому у штаті Флорида. На виконання контракту компанія отримає 255 мільйонів доларів, які покриють усі витрати.

Згідно з даними NASA, телескоп проводитиме спеціальні дослідження й розв'язуватиме питання у космології. Йдеться про:

  • вплив темної енергії та темної матерії;
  • дослідження екзопланет;
  • інші дослідження астрофізичних явищ.

Також відомо, що раніше телескоп був відомий як Wide Field InfraRed Survey Telescope (WFIRST), однак пізніше його перейменували на честь астрономки та однієї з перших жінок-керівників NASA Ненсі Грейс Роман за її надзвичайну роботу в космічному управлінні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX запустила у космос чергову партію супутників Starlink.

Тим часом Китай може розпочати космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи у 2026 році.

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